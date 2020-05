Grey's Anatomy, il destino di un protagonista svelato in Station 19

Dopo aver visto le star di Grey's Anatomy nel trailer finale della terza stagione di Station 19, scopriamo che impatto ha avuto il penultimo episodio dello spin-off sulla storyline di un personaggio della serie principale.

Stiamo parlando di Andrew DeLuca, il dottore interpretato dall'attore italiano Giacomo Gianniotti che nella stagione 16 di Grey's Anatomy ha dovuto affrontare dei problemi di salute mentale. Nell'episodio 18, De Luca ha capito che una paziente era vittima del traffico di essere umani ma i colleghi, preoccupati per il suo stato di salute, non lo hanno ascoltato.

La storyline del personaggio sarebbe dovuta proseguire fino al finale di stagione, ma a causa del blocco delle riprese la questione è stata risolta nel recente episodio di Station 19: "Mio padre è affetto da bipolarismo di tipo 1, e il mio dolce fratello l'ha ereditato" ha rivelato infatti Carina DeLuca, sorella di Andrew, nella puntata 3x18.

Secondo quanto affermato dalla showrunner Krista Vernoff (via Digital Spy), tuttavia, la storia potrebbe trovare spazio anche nella stagione 17 di Grey's Anatomy: "Doveva esserci un episodio in cui tornava la ragazza, e sono davvero triste di non poterlo trasmettere questa stagione perché era davvero importante per offrire una speranza alle persone che stanno vivendo quell'esperienza. Potrei completare questa storia nella prossima stagione."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo al nostro primo sguardo a Grey's Anatomy 16.