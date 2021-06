Grey's Anatomy, tutte le domande a cui la stagione 18 dovrà rispondere

Si è appena conclusa la sua diciassettesima stagione, ma la longeva serie Grey's Anatomy è stata rinnovata per la stagione 18 e i fan sono quindi già proiettati sui nuovi episodi. Alla luce degli eventi più recenti avvenuti nello show (e che chi non desidera spoiler farebbe bene a non leggere), vediamo cosa potrebbe succedere in futuro.

Nella stagione 17 di Grey's Anatomy, tra le altre cose, Maggie (Kelly McCreary) e Winston (Anthony Hill) si sono sposati, mentre Owen (Kevin McKidd) ha fatto a Teddy (Kim Raver) la proposta di matrimonio e lei ha detto di sì. Tra Link (Chris Carmack) e Amelia (Caterina Scorsone) è andata diversamente, e la sua risposta deve essere stata un no, a giudicare dall'aria devastata che ha Link quando si presenta da Jo (Camilla Luddington).

In attesa di conoscere il futuro di Grey's Anatomy dopo la stagione 18, ecco quindi le domande a cui i prossimi episodi dovranno rispondere.

Owen e Teddy si sposeranno davvero? In Grey's Anatomy, come sappiamo, tutto è possibile, per cui finché i due non avranno le fedi al dito una svolta inaspettata può sempre manifestarsi.

Vedremo Meredith e Hayes insieme? Il finale della stagione 17, a giudicare dagli sguardi che i due si scambiavano al matrimonio di Maggie e Winston, potrebbe averci dato qualche indizio in tal senso.

La storia tra Link e Amelia è davvero finita? Sembra che si siano lasciati, ma anche in questo caso un colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Questa domanda, inoltre, ne porta con sé un'altra: può nascere una storia tra Jo e Link? I due potrebbero semplicemente rimanere amici, ma una relazione non sarebbe in fondo così sorprendente.

Infine, Meredith starà bene nella stagione 18 di Grey's Anatomy? Dopo aver superato il Covid, i suoi effetti a lungo termine potrebbero impedirle di riprendere al meglio il lavoro.