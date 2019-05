Grey's Anatomy: dove sono i dottori che hanno lasciato la serie in questi anni?

Nel corso degli anni Grey's Anatomy ha introdotto molti medici al Seattle Grace, al Seattle Grace Mercy West e al Grey Sloan Memorial Hospital. Molti sono rimasti ma molti altri hanno lasciato in vari modi lo show e conseguentemente il proprio personaggio. Ma dove sono finiti i dottori che hanno abbandonato la serie in questi anni?

Un articolo di E! News ha raccolto un breve excursus sui personaggi e gli attori che nel corso degli anni hanno abbandonato Grey's Anatomy.

Tra questi, ricordiamo alcuni dei nomi più importanti per i fan. Come Preston Burke, interpretato da Isaiah Washington. Burke si trasferì in Svizzera dopo aver lasciato Cristina sull'altare. Isaiah Washington venne allontanato dopo gli insulti omofobi a T.R. Knight nel corso di una discussione sul set. Ha interpretato il personaggio di Theronios Jaha in nella serie The 100.



T.R. Knight interpretò George O'Malley nelle prime stagioni. Knight dopo l'abbandono della serie in seguito alla morte del suo personaggio, è apparso nelle serie The Catch e The Good Wife, oltre che nella serie Genius nel 2017.

Uno dei personaggi più amati di sempre era interpretato da Katherine Heigl: Izzie Stevens è sparita dalla scena dopo aver sposato Alex Karev ed essere sopravvissuta al cancro. Non si sentiva più a casa e ha lasciato Seattle, divorziando da Alex. Katherine Heigl lasciò la serie e recitò in seguito in Suits e in diversi film per il cinema. In passato ha espresso più volte il desiderio di tornare nella serie, nonostante il diniego di Shonda Rhimes.

Cristina Yang ha abbandonato lo show al termine della decima stagione ma fino a quel momento era uno dei pilastri della serie, insieme a Meredith. Sandra Oh è attualmente la star della serie tv Killing Eve, che le è valso recentemente un Golden Globe alla miglior attrice.

Grey's Anatomy è stata rinnovata ufficialmente per la sedicesima e la diciassettesima stagione.