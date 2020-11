Grey's Anatomy: tutto quello che dovete sapere sulla Stagione 17, dal COVID ai ritorni

Grey's Anatomy, secondo molti fan della serie, è finita con la morte del dottor Derek Shepard tagliato fuori dalla trama ben cinque anni fa con un doloroso incidente stradale. Non fu un evento tra i più drammatici, ma certamente tra i più memorabili della serie vista l'importanza del personaggio.

La morte di Derek Shepard fu memorabile anche perché mostrò un caso di malasanità a causa di un collega incompetente che non si era nemmeno premurato di fare una semplice tac che gli avrebbe salvato la vita.

A distanza di più di cinque anni da quel doloroso evento, l'attore Patrick Dempsey è tornato in auge per un suo incredibile ritorno in ben due scene iniziali della stagione 17. Molti spettatori, allora, hanno iniziato a pensare che questo ritorno possa rappresentare il primo di una lunga serie di morti resuscitati, ma dispiace dire che sicuramente non sarà così.

In realtà il dottor Derek Shepard non è tornato in vita, ma nella mente di Meredith (Ellen Pompeo) sotto forma di sogno. Tutti gli altri illustri attori venuti a mancare come Lexie Grey (Chyler Leigh), Eric Dane (Mark Sloan ossia il dottor Bollore) o T.R. Knight (George O’Malley) potrebbero tornare nello stesso modo, ma sarà difficile perché la maggior parte delle puntate saranno incentrate sul Covid-19, proprio in un momento in cui la pandemia è ancora tristemente in corso.

Il ritorno di Patrick Dempsey, infatti, è stato più un modo per riprendere in mano il calo di spettatori che una vera e propria trovata narrativa. Anzi, se vogliamo aggiungere un altro dettaglio, il contesto in cui ritorna serve anche per renderlo il testimonial di un Grey’s Anatomy in versione pandemica per lanciare il messaggio di sicurezza e attenzione che negli Stati Uniti è mancato in questi mesi delicati. Chi meglio della coppia Meredith - Derek poteva fornire ai telespettatori una sorta di vademecum su come difendersi dal Covid-19 e su cosa sta succedendo realmente negli USA?

Insomma, difficilmente ci saranno altri colpi di scena con ritorni inaspettati, ma sperare non costa nulla. Avete mai pensato, invece, ad un possibile abbandono di Meredith dopo la stagione 17 di Grey's Anatomy? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto!