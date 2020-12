Grey's Anatomy doveva avere un altro titolo, ecco quale

Grey’s Anatomy è una serie televisiva che va in onda dal 2005. Siamo già giunti alla diciassettesima stagione di questo medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, una tirocinante di chirurgia che poi diviene strutturato nel fittizio Seattle Grace Hospital di Seattle, ma quale doveva essere il suo vero nome?

Il titolo della serie, appunto Grey's Anatomy, gioca molto intelligentemente sull'omofonia tra il cognome della protagonista, Meredith Grey, e il noto medico Henry Gray celebre per aver realizzato il manuale medico di anatomia Gray's Anatomy conosciuto in Italia come Anatomia del Gray.

La serie televisiva venne ideata da Shonda Rhimes che è anche la produttrice esecutiva insieme a Betsy Beers, Mark Gordon, Krista Vernoff, Rob Corn, Mark Wilding e Allan Heinberg. Anche se la serie viene ambientata a Seattle, è stata interamente girata a Los Angeles in California e addirittura, vista la vicinanza ad Hollywood, i titoli degli episodi spesso si rifanno a titoli di una o più canzoni.

Inizialmente, però, la serie si sarebbe dovuta chiamare Complications (Complicazioni), ma poi si ritornò all'idea originale di Grey's Anatomy perché ritenuta più vincente e più facilmente assimilabile dal pubblico. La particolarità è che questo cambio di nome venne messo proposto a due settimane dalla messa in onda, ma per fortuna tutti si rifiutarono, Shonda Rhimes in primis che durante un'intervista raccontò che in realtà vi erano state altre due proposte ovvero Doctors (Dottori) e Surgeons (Chirurghi).

Attualmente è una delle serie più seguite di sempre anche dopo 16 stagioni correlate da diverse difficoltà interne e importanti addii come quello di Derek Shepherd (sapevate che lui e Meredith non dovevano stare insieme in Grey's Anatomy?). Un altro importante addio fu quello della migliore amica di Meredith Cristina Yang, riviviamolo insieme.