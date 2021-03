Grey's Anatomy: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla stagione 18

La stagione 17 di Grey's Anatomy è stata sconvolta da un dramma improvviso e questo evento avrà delle conseguenze anche sui nuovi episodi del longevo medical drama. Proviamo dunque a fare chiarezza in merito alla stagione 18, non ancora ufficializzata dall'ABC.

Sembra però che la decisione di rinnovare Grey’s Anatomy non dipenda esclusivamente dall'emittente televisiva, ma per lo più dalla sua protagonista Meredith Grey. Non è infatti ancora chiaro se Ellen Pompeo voglia proseguire la sua avventura con Grey's Anatomy. La Burke presidente del network ha dichiarato: "Sono fiduciosa che Grey’s Anatomy farà ancora parte della nostra programmazione. Lo sanno che vorremmo averlo in palinsesto finché finchè ci sarà la possibilità di realizzare nuovi episodi".

Negli ultimi anni ABC ha ordinato per il medical drama stagioni da 24/25 episodi in media, e ciò potrebbe accadere per la stagione 18, se mai dovesse essere confermata. Per quanto concerne la messa in onda degli episodi, ci sono molti dubbi. In generale Grey's Anatomy è sempre partita intorno al mese di settembre, sebbene la stagione 17 a causa della pandemia, è partita nel mese di novembre. Questo probabilmente causerà un ritardo anche nella stagione 18, qualora questa dovesse essere realizzata.

La Vernoff ha dichiarato invece di voler sapere con dovuto anticipo quando la serie terminerà, per poter realizzare una conclusione degna per ciascuno dei personaggi: "Alcune cose per determinati personaggi naturalmente cambieranno. Ho molti piani in mente, sia per chiudere tutte le storyline che per continuarle. Devo però sapere tutto con il giusto anticipo".

Insomma, nulla è ancora certo. Naturalmente, appena scopriremo qualcosa di nuovo, vi aggiorneremo.