Grey's Anatomy, c'è uno spoiler su Owen e Teddy nel finale di Station 19?

Brutta storia, questi spin-off: gli incroci con i personaggi delle serie principali rischiano di far danni e, consapevolmente o meno, svelare alcuni dettagli su ciò che vedremo nel futuro di queste ultime. È il caso di Station 19, che potrebbe aver rivelato qualcosa di molto importante su Grey's Anatomy.

Ciò di cui stiamo parlando riguarda il travagliato rapporto tra Owen e Teddy, giunto a un apice drammatico proprio nel corso del sedicesimo season finale di Grey's Anatomy con quel matrimonio annullato in extremis a causa del tradimento di Teddy.

Laddove Grey's Anatomy ci aveva lasciati in sospeso, dunque, ecco che Station 19 sembra fornirci una mezza risposta: in una scena vediamo infatti Maya fare irruzione durante una conversazione tra Teddy e Carina, implorando quest'ultima di perdonarla.

Teddy, a questo punto, non può fare a meno di intromettersi: "Perdonala! Se la ami, perdonala!" dice la donna a Carina. Che sia un segno del rimorso per quanto fatto ai danni di Owen e, magari, della definitiva rottura con quest'ultimo? Nella scena, inoltre, Teddy non porta l'anello nuziale: difficile, dunque, che i due siano convolati a nozze nel frattempo.

Non solo Teddy e Owen, comunque: Station 19 ci ha svelato anche il destino di un altro personaggio di Grey's Anatomy.