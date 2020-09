Grey's Anatomy, Ellen Pompeo torna sul set: ecco la foto con Richard Flood

Ellen Pompeo ha condiviso una foto dietro le quinte di Grey's Anatomy per annunciare l'inizio delle riprese della stagione 17. Il medica drama ABC è in pausa dallo scorso marzo a causa della pandemia, che ha portato alla chiusura anticipata della sedicesima stagione.

"Sono ritornata per la prima volta nel mio camice", ha scritto l'attrice nel post che potete trovare in calce all'articolo, dove appare al fianco della co-star Richard Flood (Cormac Hayes). "Da quando abbiamo interrotto le riprese, 7000 operatori sanitari sono morti a causa del Covid. Dedicato la mia stagione 17 a tutti coloro che sono caduti e tutti voi che per grazia di Dio siete ancora in piedi. Questa stagione è per voi, con umiltà e un po' di umorismo per riuscire a superare questa situazione e con immensa gratitudine. Speriamo di rendervi orgogliosi."

La data di uscita della nuova stagione non è ancora stata rivelata, ma la showrunner Krista Vernoff ha svelato alcune anticipazioni. Al momento sappiamo infatti che Grey's Anatomy 17 affronterà l'argomento pandemia e che Owen Hunt ricoprirà un ruolo molto importante, vista la sua esperienza come medico militare. Inoltre, la Vernoff ha confermato che verranno riprese alcune storie che aveva pianificato per la stagione 16.