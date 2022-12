Grey's Anatomy, Ellen Pompeo sul suo addio: 'Devo fare qualcosa di nuovo'

Dopo 19 stagioni, Ellen Pompeo lascerà Grey's Anatomy. Infatti, l'attrice tornerà a vestire i panni della dottoressa Meredith Grey nell'episodio che andrà in onda il 23 febbraio prossimo, per poi tornare per l'ultima volta nel finale di stagione.

Durante la sua recente apparizione al "The Drew Barrymore Show", la star ha parlato del suo addio e dei suoi progetti futuri: "Lo spettacolo è stato incredibile per me e ho amato tutta l'esperienza", ha dichiarato. “Ascolta, è solo che devo mescolare un po' le cose. Ho 53 anni, il mio cervello è come un uovo strapazzato … devo fare qualcosa di nuovo o mi trasformerò, del tipo che non puoi fare il cruciverba del New York Times ogni singolo giorno. Intendo 19 anni - più di quanto le persone tengono i propri figli a casa, fino a quando non hanno 18 anni per poi mandarli al college, quindi è come se andassi al college".

L'attrice ha poi portato avanti la sua lotta riguardante la parità di retribuzione sul set: "Penso che ad Hollywood, e in molti altri luoghi di lavoro, la cultura non sia necessariamente quella di dare potere alle donne, di farle sentire sicure o forti".

Pompeo ha continuato: "Così tante persone che non fanno parte della mia cerchia ristretta mi hanno contattato e mi hanno detto: 'È fantastico'. Le persone intorno a me invece, quel giorno erano silenziose come un topo sul set. Avresti potuto sentire uno spillo cadere. Quindi, quando la tua vita cambia, quando sei coraggioso, senza paura e parli apertamente, non aspettarti che tutti si alzino e facciano il tifo per te. Perché non lo fanno. Ho pensato che fosse davvero interessante e una lezione di vita e non l'ho mai dimenticato".

Per salutarvi, vi lasciamo con il saluto di Ellen Pompeo ai fan di Grey's Anatomy.