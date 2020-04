Grey's Anatomy: Ellen Pompeo ha discusso il finale di serie con l'autrice

Mentre prosegue l'infinita discussione sulla questione Alex Karev, secondo i fan uscito di scena in maniera alquanto maldestra, la protagonista assoluta di Grey's Anatomy ha fornito alcuni indizi sulla vera e propria conclusione della serie.

Durante un'intervista per Variety, Ellen Pompeo si è ritrovata a fronteggiare alcune scomode domande. Sulla sorte che toccherà al suo personaggio ha negato, con ironia, di sapere ciò che succederà: "Non ho aspettative ed è così che riesco a sopravvivere".

Le è poi stato chiesto se riuscisse a visualizzare la sua Meredith, personaggio chiave di Grey's Anatomy sin dalla prima stagione, nell'ultima scena: "Non nella scena finale. Nell'ultimo episodio sì, ma non posso davvero dirvelo perché poi dovrei uccidervi. Krista e io abbiamo parlato di alcune scelte possibili".

Anche se sembra essere ancora troppo presto per un'idea chiara del finale, l'attrice si è comunque consultata con la sceneggiatrice Krista Vernoff. Significa forse che qualcosa sta bollendo in pentola? Siamo vicini alla fine di Grey's Anatomy? La serie ha ormai festeggiato il suo sedicesimo compleanno, con una stagione ricca di sorprese. Per quanto riguarda la data dell'episodio che sancirà la definitiva conclusione, l'attrice ha dichiarato: "Ho firmato per un'altra stagione, è tutto quello che posso dire".

I nuovi episodi potrebbero trattare il tema del Coronavirus e andranno a sostituire le puntate di Greys Anatomy scartate.