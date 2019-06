Grey's Anatomy: Ellen Pompeo sul divario di stipendio con Patrick Dempsey

La protagonista di Grey's Anatomy Ellen Pompeo ha rivelato che Patrick Dempsey, co-star nel ruolo di Derek Shepard fino all'undicesima stagione dello show, era pagato molto più di lei nelle prime stagioni.

"Lui era pagato quasi il doppio di me all'inizio," ha detto l'attrice durante un'intervista con Variety in compagnia di Taraji P. Henson. "Aveva una quota televisiva. Io non avevo mai fatto tv. Lui ha fatto 13 episodi pilota. Beh, nessuno di questi è partito. Non me ne sono accorta fino alle trattative per la terza stagione, nessuno mi stava offrendo di più."

"Mi è successa la stessa cosa con Empire," ha aggiunta la Henson. "Ma quando tutti i tweet parlavano di Cookie ho detto "E' tempo di rinegoziare'. Possiamo sederci ad un tavolo, per favore? Faccio questo mestiere da abbastanza a lungo per saper come funziona il gioco dei numeri, e sapevo che Cookie era diventata un'icona."

Lo show record creato da Shonda Rhimes, che ha firmato non molto tempo fa un accordo con Netflix, è stata recentemente rinnovata per due nuove stagioni, la numero 16 e la numero 17: Grey's Anatomy potrà così alimentare ulteriormente il suo record di serie drammatica più longeva di ABC. Qui potete trovare la spiegazione della showrunner Krista Vernoff sul colpo di scena della stagione 15.