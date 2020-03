Grey's Anatomy, Ellen Pompeo è entusiasta dell'arco narrativo di Alex Karev

Nello scorso episodio di Grey's Anatomy gli spettatori hanno assistito alla conclusione della storia di Alex Karev, preannunciata nei mesi scorsi dal ritiro di Justin Chambers dalla serie ABC, che a quanto pare ha soddisfatto pienamente le aspettative della protagonista Ellen Pompeo.

"Eccomi di nuovo, grazie a tutti! Siete davvero i fan più appassionati e fedeli che qualcuno possa mai chiedere. Grazie a voi possiamo fare delle grande televisione... grazie a voi possiamo fare la storia della televisione! Dico spesso che la vita è difficile, e grazie a Dio lo è, perché come dico ai miei figli ci mostra di cosa siamo fatti, quanto siamo forti, e diciamolo: senza i momenti negativi non ci sarebbe alcun motivo per celebrare questa incredibile esperienza che chiamiamo vita" ha scritto l'attrice su Instagram per commentare l'ultima puntata andata in onda.

Per quanto riguarda l'arco narrativo di Alex Karev, che ha fatto storcere il naso a molti fan per via della sua scelta di lasciare definitivamente la moglie Jo, la Pompeo ha aggiunto: "Grazie al nostro patrimonio nazionale Debbie Allen e agli sceneggiatori per aver fornito ad Alex Karev la migliore uscita di scena possibile. Grazie a Shonda Rhimes per aver creato questa magnifico personaggio. Per me, vedere Karev tornare alle origini è stata la migliore storyline possibile. Rende omaggio a quegli incredibili primi anni e quell'incredibile cast, che ha creato una base talmente solida che tiene lo show ancora in piedi. Perciò via la tristezza. Come dice la nostra intrepida Debbie Allen tiriamoci su e festeggiamo gli attori, gli sceneggiatori e la fantastica troupe che ogni settimana lavora per dare vita a questo show. Alla fine non importa quale sia la sfida o quanto siamo stanchi, andiamo avanti perché è un ballo che vale la pena ballare! Tanto amore e gratitudine a tutti voi."

Grey's Anatomy tornerà in onda su ABC il 12 marzo con l'episodio 16x17 intitolato "Life on Mars", mentre in Italia, su Fox Life, il 9 marzo debutterà l'episodio 16x12 intitolato "L'ultima cena". Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Grey's Anatomy 16.