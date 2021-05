Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: 'Feci uno stunt molto pericoloso per non sembrare difficile'

La star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo ricorda quella volta in cui accettò di fare uno stunt particolarmente pericoloso "per non sembrare un tipo difficile".

In America su ABC stanno andando in onda le repliche della seconda stagione di Grey's Anatomy, e sta arrivando il momento dell'episodio As We Know It, nel quale vediamo la nostra Meredith (Ellen Pompeo) battere piuttosto forte il capo sul pavimento a seguito di una violenta esplosione.

Questo stunt, mostrato anche nel promo dell'episodio, sembrerebbe aver catturato l'attenzione degli spettatori, che hanno poi taggato l'attrice nel video della scena. E dalla risposta di Pompeo, sembra che anche per lei sia stato un momento piuttosto memorabile...

"Quella nella scena era la mia controfigura che batteva così forte la testa sul pavimento, tanto da provocarle una commozione cerebrale" ha rivelato l'attrice in un tweet, continuando "Ma anche io la girai, il regista insistette che ripetessi lo stunt dopo che la stuntwoman professionista si fece male. E ovviamente, dato che come al solito sono quella che non vuol dispiacere alla gente, ho detto di sì, sapendo benissimo che avrebbero comunque usato la scena in cui la controfigura sbatteva la testa perché avrebbe dato un effetto così drammatico".

"La lezione qui ragazze è questa" ha poi aggiunto Pompeo "Non fate mai cose che vi mettono a disagio per paura che la gente possa pensare che siate 'un tipo difficile'. Vi faranno passare per il tipo difficile in ogni modo".

Ad ogni modo, pare che siano stati diversi i motivi che aiutarono l'attrice a prendere la decisione di girare comunque quella particolare scena e correre il rischio "Aggiungerò però che erano le 2 e mezza del mattino e che stavamo ormai girando da 15 ore. A quel punto, ero così esausta a livello fisico e mentale che ho deciso di farlo comunque pur sapendo quanto fosse pericoloso. Non per fare l'eroina, ma per non dare problemi. E per far ciò che è necessario per renderlo uno show grandioso".

"Sono tutte lezioni importanti. C'è del valore sia nel lavorare sodo che nel commettere degli errori" conclude.

Grey's Anatomy è attualmente alla sua diciassettesima stagione, e il suo più recente episodio è andato in onda giovedì 6 maggio su ABC.