Grey's Anatomy, Ellen Pompeo sul futuro della serie: 'Forse è ora di finirla'

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi del colpo di scena in Grey's Anatomy 18, che ha chiuso la prima parte della stagione. Periodicamente si torna a discutere dell'idea di mettere fine allo show, e una dei protagonisti, Ellen Pompeo, ha detto la sua sull'argomento, affermando che si avvicina forse il momento di preparare l'addio.

"Ho cercato di concentrarmi sul convincere tutti che Grey's Anatomy dovrebbe finire" ha raccontato Ellen Pompeo a Insider, aggiungendo però che molti colleghi sembrano contrari all'idea. "Mi sembra di essere l'unica super ingenua che continua a dire: Ma come sarà la storia, che storia racconteremo? E tutti dicono: Ma che importa, Ellen? Facciamo un trilione di dollari..."

In ogni caso, come sappiamo sarà una decisione di Shonda Rhimes a decretare la fine di Grey's Anatomy. Per quanto riguarda Ellen Pompeo, una volta smessi i panni della dottoressa Meredith Grey continuerà probabilmente a recitare, anche se sembra abbastanza convinta che questo non succederà al cinema. "Penso che non sarò in un film. Non ho mai avuto una vera carriera cinematografica, e si tratta di due cose piuttosto separate."

L'attrice è a capo anche di un'azienda, Betr Remedies, che si occupa di fornire medicinali accessibili alle comunità che storicamente hanno difficoltà ad accedervi. Grey's Anatomy intanto continua, bisognerà solo capire fino a quando.