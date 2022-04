Grey's Anatomy, Ellen Pompeo è dalla parte di Katherine Heigl: 'Aveva ragione al 100%'

La star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo dà ragione alla collega Katherine Heigl, che diversi anni fa lamentò delle condizioni di lavoro sul set meno che ideali.

Durante un recente episodio del podcast Tell Me with Ellen Pompeo, la protagonista di Grey's Anatomy ha voluto fare un salto indietro nel tempo e riportare in auge una questione che all'epoca fu piuttosto spinosa: quella delle numerose e prolungate ore di lavoro sul set.

Nel 2009, infatti, Heigl ospite da David Letterman definì crudele dover lavorare per 17 ore al giorno, e che non aveva paura di ripeterlo in tv perché sperava che i produttori provassero imbarazzo per sottoporre il cast a tali condizioni.

"Ricordo quando Katherine Heigl disse qualcosa durante un talk show sull'assurda quantità di ore di lavoro che dovevamo sopportare. E aveva ragione al 100%" racconta Pompeo all'ospite dell'episodio, Kate Walsh che presto rivedremo in Grey's Anatomy "Se lo avesse detto oggi, sarebbe stata celebrata come un'eroina. Ma era troppo avanti rispetto ai tempi. Quindi fece questa dichiarazione sulle nostre condizioni lavorative completamente folli, e ovviamente si è presa degli insulti... 'Diciamo male a una donna e diamole dell'ingrata!'"

"Ma la verità è che lei è stata del tutto onesta, e ciò che ha detto era corretto, ed è stata coraggiosissima per averne parlato. Stava dicendo la verità, non stava mentendo" ribadisce, concludendo.

Non è la prima volta che Pompeo fa discorsi di questo genere (neparlò anche a proposito di un pericoloso stunt per Grey's Anatomy), e difficilmente sarà l'ultima... Come risponderà la produzione di Grey's Anatomy?