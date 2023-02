Grey's Anatomy, Ellen Pompeo lascia la serie? 'Il mio personaggio non è ancora finito'

Dopo l'annuncio che Grey's Anatomy rimane senza lo showrunner Krista Vernoff, sembrerebbe che anche Ellen Pompeo abbia le ore contate: continueremo a vedere il personaggio di Meredith nel Grey Sloan Memorial Hospital?

A quanto pare, con l'episodio intitolato "Seguirò il Sole" – in arrivo il 23 febbraio dopo la pausa invernale, – Ellen Pompeo si prenderà una pausa da Grey's Anatomy per "fare qualcosa di nuovo", ma l'addio non sembra essere ancora definitivo.

Così ha dichiarato l'attrice di Everett in un'intervista all'Entertainment Tonight, in occasione della sfilata di moda autunno/inverno 2023 di Michael Kors a New York: "Per la cronaca, il mio personaggio non è ancora giunto al suo termine. Tutte le ipotesi trapelate sono nient'altro che uno scherzo di cattivo gusto". Ciò non toglie che "Seguirò il Sole" rappresenterà il suo "episodio finale, almeno per un po'": rivedremo davvero l'iconica protagonista della serie? Se sì, che ruolo potrà mai assumere il personaggio nella mutata configurazione degli eventi?

Ricordiamo come il finale della prima parte di quest'ultima stagione abbia visto Meredith Grey prendere la decisione di accettare il nuovo incarico alla Catherine Fox Foundation e di iscrivere Zola in una nuova scuola; dopodiché, ha annunciato la sua partenza per Boston attraverso un'e-mail.

A prescindere da quale sarà il suo futuro in Grey's Anatomy, il futuro di Pompeo è costellato di nuovi progetti: basti pensare a Orphan, serie Hulu che "si ispira alla storia vera di Natalia Grace, nata in Ucraina, e dei suoi genitori statunitensi che la additavano come un'adulta sociopatica sempre pronta a fingersi per un bambino". Da parte nostra, siamo sicuri che le doti attoriali di Pompeo riusciranno a valorizzare qualsiasi opera.