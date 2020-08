Grey's Anatomy, Ellen Pompeo potrebbe lasciare la serie prima della conclusione

Ellen Pompeo ha rivelato che potrebbe lasciare Grey's Anatomy prima della sua conclusione. Ospite di Dax Shepard in una recente puntata del podcast Armchair, l'interprete di Meredith Gray ha infatti spiegato di non voler invecchiare sullo schermo.

"Passare da 33 a 50 anni sullo schermo non è divertente. Si vede molto perché sono sempre con gli stessi vestiti, e nello stesso personaggio. Perciò il modo in cui mi vedo invecchiare fa schifo" ha spiegato l'attrice. "Non voglio fare la fine dell'uva che muore sulla vite. Di certo a questo punto uscirei prima piuttosto che dopo, avendo fatto quello che abbiamo fatto. Lasciare la serie quando è ancora al suo massimo è sicuramente un obiettivo."

La Pompeo ha poi ribadito: "Non voglio rimanere nello show per sempre. Assolutamente no. La verità è che se dovessi irritarmi troppo e non stare più bene lì, allora me ne andrei."

Intanto, CBS e la showrunner Krista Vernoff hanno svelato alcune novità sulla stagione 17. Tra le new entry dei prossimi episodi di Grey's Anatomy troveremo infatti Richard Flood e Anthony Hill nei panni dei dottori dottori Cormac Hayes e Winston Ndugu. Tra le molte anticipazioni, la Vernoff ha rivelato che Grey's Antomy 17 affronterà il tema della pandemia.