Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: "Meno male che non c'erano i social media"

Durante "Actors on Actors" di Variety, Katherine Heigl ed Ellen Pompeo hanno discusso molto riguardo alla serie che le ha viste protagoniste: Grey's Anatomy. In particolare, la Pompeo ha riflettuto sull'importanza dell'assenza dei social media durante la primissima stagione dello show.

L'attrice Ellen Pompeo ha rivelato : “(lo show) Andava in onda domenica sera dopo Desperate Housewives. Lunedì mattina, abbiamo dovuto filmare l'ultimo giorno di quella prima stagione. Siamo entrati al lavoro il giorno dopo e tutti stavano andando fuori di testa. Le valutazioni erano enormi. Non so nemmeno se le persone possano più contare così in alto. Poi siamo andati in pausa e lo spettacolo è andato in onda. Sono così grata che allora non esistessero i social media. Avremmo perso la testa anche più di quanto non avessimo già perso la testa", ha rivelato la Pompeo in seguito alla domanda della collega Heigl (Immaginavi che sarebbe stato un successo?).

La collega Heigl ha invece risposto che: “Non ci è voluto molto. Ricordo solo che ero nervosa perché non l'avrebbero mandato in onda. C'è stato un momento in cui non era chiaro. A loro non piaceva".

Durante l'intervista quest'ultima ha inoltre fornito alcuni retroscena sul suo addio alla serie, avvenuto alla sua sesta stagione, mostrando la sua non indifferente montagna russa di emozioni legate alla scelta e alle sue ripercussioni.

