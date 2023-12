Grey's Anatomy: Ellen Pompeo è di nuovo Meredith nel trailer della stagione 20

I fan di Grey’s Anatomysi preparano a un grande ritorno in vista della ventesima stagione della fortunata serie ABC: il trailer del nuovo capitolo dello show televisivo anticipa la presenza di Ellen Pompeo di nuovo nel ruolo di Meredith Grey dopo il momentaneo abbandono nel corso del settimo episodio della tranche di puntate precedenti.

Dopo aver riportato l’aggiunta di Juliet Mills al cast di Grey’s Anatomy, torniamo a parlare della serie ambientata nel fittizio Seattle Grace Hospital per condividere il trailer della prossima stagione, la ventesima, e l’ufficialità del ritorno di una delle protagoniste più importanti dell’intero show.

Dopo una breve pausa nel corso della diciannovesima stagione, infatti, Ellen Pompeo tornerà nei nuovi episodi nel ruolo che ha ricoperto per oltre 400 puntate.

La clip promozionale si apre proprio con Meredith che chiede quanto ancora debba aspettare per poi spostarsi su un montaggio veloce che anticipa una serie di archi narrativi che si riferiscono a diversi personaggi, continuando, almeno in parte, a giocare con l’idea di quanto manchi al debutto della stagione.

Non è ancora chiaro per quanti episodi sarà presente la Pompeo, per quanto appaia quasi certo che possa comparire almeno in un altra puntata, oltre alla prima.

In attesa di scoprire qualcosa di più sulla nuova stagione, che sarà più corta delle precedenti a causa degli scioperi che hanno colpito l’industria negli scorsi mesi, vi lasciamo al trailer e alle parole di Shonda Rhimes a proposito della cancellazione di Station 19.