Grey's Anatomy, Ellen Pompeo non era convinta di voler interpretare Meredith Grey

Forse non tutti lo sanno, ma Ellen Pompeo non era mica così convinta di voler essere Meredith Grey in Grey's Anatomy, inizialmente. Scopriamo insieme perché, e cosa l'ha poi portata ad accettare il ruolo nella longeva serie tv di ABC.

Per un attore, non è sempre facile capire quale potrebbe il ruolo della vita.

Anche Ellen Pompeo, la Meredith Grey di Grey's Anatomy, in principio non era sicura di voler indossare tutti giorni camice e stetoscopio, sebbene solo sullo schermo.

"Mi avevano offerto il ruolo, e stavo contemplando se accettarlo o meno" ha rivelato l'attrice "Mi preoccupata all'idea di prendere parte a una serie tv, di solito ci sono da firmare contratti per almeno 6 anni, e a quel tempo, l'unica cosa che avevo fatto erano dei film. Non avevo mai partecipato a uno show televisivo. Quindi l'idea di rimanere per 6 anni in una serie tv mi spaventava un po'".

Tuttavia, l'agente le consigliò di girare almeno il pilot: "La mia agente però mi disse 'Fai semplicemente il pilot e prenditi i soldi. Tanto queste cose non decollano mai'".

E invece, 15 anni e 17 stagioni dopo...

Ma cosa l'ha convinta davvero ad accettare la parte?

"Prima che accettassi, incontrai Shonda Rhimes. Non avevo mai conosciuto nessuno in [una posizione del genere] questo business, nella mia breve carriera, che fosse una donna, figurarsi una donna di colore. Non avevo mai lavorato con delle sceneggiatrici. Fino a quel momento, tutte le mie esperienze precedenti erano state dominate da presenze maschili. Nessuno sapeva chi fosse Shonda all'epoca, credo avesse fatto il film con Britney Spears e Dorthy Dandridge, e poco altro" spiega Pompeo, e continua "Così mi sono detta 'Wow, una donna di colore? Mi trovo davvero di fronte a un progetto speciale, voglio davvero lavorare per lei. È una donna! E poi ho sentito che Sandra Oh era nel cast. E così ho detto 'Se c'è Sandra Oh, voglio essere parte di questo show'".

E così iniziò l'avventura di Meredith, un'avventura che non ancora si è conclusa (ma la diciassettesima stagione potrebbe essere l'ultima?).