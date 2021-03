Grey's Anatomy, Ellen Pompeo parla di quando finirà la serie

Nelle sue 17 stagioni, Grey's Anatomy si è conquistata l'affetto di tantissimi fan, ma come accade alle serie così longeve le voci di una imminente conclusione sono all'ordine del giorno. In particolare, molti sostengono che il medical drama sarebbe destinato a finire se Ellen Pompeo decidesse di non rinnovare il suo contratto.

L'attrice è intervenuta a Sunday Morning sulla CBS domenica scorsa, 28 febbraio, e tra le altre cose ha inevitabilmente parlato del futuro di Grey's Anatomy. "Onestamente non abbiamo deciso" ha spiegato. "Stiamo davvero cercando di capirlo in questo momento."

Secondo Ellen Pompeo, quindi, non c'è ancora niente di certo. Una serie come Grey's Anatomy, in ogni caso, merita un finale degno della sua storia, e che non lasci l'amaro in bocca nel pubblico. "Che storia raccontiamo per concludere uno show così iconico? Come lo facciamo? Voglio solo essere sicura di fare tutto per bene, per questa serie, per questo personaggio, per i fan..."

L'attuale stagione di Grey's Anatomy ha dato spazio anche all'attualità, con la pandemia che è prepotentemente entrata anche nella finzione scenica. La stessa dottoressa Meredith, il personaggio di Ellen Pompeo, ha contratto il Covid-19.

Nelle ultime settimane un'altra protagonista dello show, Chandra Wilson, ha raccontato le emozioni sul set di Grey's Anatomy. Per altri approfondimenti, invece, rimandiamo a tutto quello che sappiamo sulla fine di Grey's Anatomy.