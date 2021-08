Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda i vecchi litigi sul set: 'C'era molta competizione'

Ospite al podcast Ladies First, Ellen Pompeo ha ricordato i primi anni della serie medical drama e ha raccontato come la mole di lavoro, la fama e la pressione possano creare un certo disordine dietro le quinte.

"Penso che ci fosse molta competizione, molte persone cercavano di capire cosa fare" ha detto l'attrice sui litigi che di tanto in tanto accadevano sul set. "Avevamo tutti una grande chimica l'uno con l'altro e ci siamo fatti un sacco di risate, ma ci sono stati sicuramente dei momenti in cui abbiamo litigato. Ferivamo inevitabilmente i sentimenti di qualcuno oppure eravamo di cattivo umore."

Come accennato in precedenza, molti di questi dissapori erano causati dal forte stress dovuto ai ritmi lavorativi e alla pressione delle star: "Ne ho già parlato prima, ma per la troupe e il cast era molto comune fare giornate di 16 o 17 ore di lavoro, e la stanchezza e la pressione che c'è sugli attori di una serie si prestano ad enormi problematiche: sei stanco, sei irritabile, sei esausto, sei stressato."

"Quindi penso che tutti quanti siano stati degli attori straordinari, super professionali e attenti a ciò che facevano - ha aggiunto - ma c'era grande esaurimento dovuto al carico di lavoro e una pressione aggiunta dalla fama, dall'attenzione e dalle critiche che tutti noi ricevevamo. Credo che tutto ciò abbia contribuito a molte delle cose per cui le persone venivano criticate e che non erano davvero colpa loro, ma erano dovute a circostanze esterne."

Vi ricordiamo che Grey's Anatomy è stata rinnovata per una stagione 18. Nel frattempo, inoltre, il presidente di ABC ha commentato il futuro di Grey's Anatomy.