Grey's Anatomy: Ellen Pompeo ringrazia con un tweet i fan italiani

Le ultime puntate di Grey's Anatomy sono disponibili anche in Italia, i numerosi fan della serie aspettano con ansia di scoprire come continueranno le storie, tanto da rimanere svegli per la messa in onda americana. Ellen Pompeo ha quindi commentato questa vicenda.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account ufficiale di Ellen Pompeo, attrice interprete della protagonista, che ha risposto al messaggio di una fan italiana, decisa a non aspettare la messa in onda su Sky della quarta puntata della diciassettesima stagione, scegliendo invece di vederla sul canale di ABC. Come fa notare nel suo messaggio, l'utente @P_ompeo ha dovuto aspettare le tre di notte per scoprire come continuano le storie dei protagonisti della longeva serie. A questo punto è intervenuta anche Ellen Pompeo, affermando di essere ammirata per la fedeltà dei fan italiani e citando anche il collega Giacomo Gianniotti.

Per chi invece preferisce aspettare la messa in onda italiana, la quarta puntata sarà disponibile a partire dal prossimo 15 dicembre su Fox, canale di Sky, inoltre sarà anche possibile vederla in streaming grazie al servizio On Demand e su NowTV. Se cercate indiscrezioni sulla serie, ecco una intervista ad un personaggio di Grey's Anatomy, invece ecco un riassunto della carriera di Meredith Grey.