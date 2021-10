Grey's Anatomy, Ellen Pompeo sul ritorno di Kate Walsh:'Sul set è la più divertente'

I fan di Grey's Anatomy non vedono l'ora di potersi ricongiungere con la dottoressa Addison Montgomery, interpretata da Kate Walsh. Oltre agli appassionati della serie anche un'illustre compagna di set ha espresso la sua felicità per il ritorno della collega. Si tratta di Ellen Pompeo, intervistata lunedì da E! News Daily Pop.

Il ritorno di Kate Walsh in Grey's Anatomy ha entusiasmato i fan e anche Ellen Pompeo:"Kate è la persona più divertente sul set. Tutti noi del cast originale condividiamo un legame così speciale. Siamo passati attraverso qualcosa che solo poche persone possono capire cosa fosse, e vedere tutto quel duro lavoro e tutta quella follia che abbiamo attraversato - diventare così famosi velocemente è stato un grosso problema - e ritrovarsi di nuovo insieme con lo show ancora in onda, sapere che il nostro lavoro ha avuto un tale impatto, è piuttosto commovente" ha dichiarato Pompeo.



Una commozione scoppiata in qualche lacrima:"Forse ci siamo abbracciati e abbiamo pianto un po'" ha confessato la star.

L'assenza di Kate Walsh dallo show dura da parecchi anni; l'attrice lasciò Grey's Anatomy dopo la terza stagione per partecipare alla serie spin-off, Private Practice. Nel frattempo Grey's Anatomy è giunta alla diciottesima stagione ma Ellen Pompeo sembra non voler mollare la presa, nonostante al marito, Chris Ivery, non dispiacerebbe che la moglie alleggerisse il carico di lavoro:"L'altro giorno ha detto 'Non pensi di poter lavorare un po' meno ora?'. [...] Ci sono così tante giovani donne che mi ammirano davvero e cercano davvero di sentire quello che sto dicendo [nel podcast Tell Me] e il podcasting è un mezzo relativamente nuovo ma faccio tv ogni giorno. [Ho pensato] Fammi provare a produrre questo e vedere come funziona".



Nei nuovi episodi Ellen Pompeo ha dichiarato che Grey's Anatomy renderà omaggio alle stagioni precedenti.