Grey's Anatomy, Ellen Pompeo shock: 'Minacciavano di cacciarmi dalla serie'

Dopo 16 anni di programmazione ininterrotta, e altri due già alle porte, il medical drama con Ellen Pompeo ha regalato al suo pubblico batticuori e dolori e a tirare le somme del suo percorso è proprio l'interprete di Meredith Grey, che svela nuovi retroscena sul suo ruolo da protagonista.

l'attrice a infatti recentemente rivelato di aver accusato una forte sensazione di smarrimento quando, nel 2015, il dottor Stranamore, aka Derek SHeperd, ha tragicamente detto addio alla serie:

"Avevamo lavorato insieme per così tanto tempo che (senza di lui) non mi sentivo abbastanza brava. Dovetti prendere in mano le redini della storia e chiedermi: "Chi ha ragione? Sono abbastanza brava da recitare da sola? Così presi la sceneggiatura, riscrissi la storia e dimostrai a me stessa che si sbagliavano".

Ha poi continuato: "Ero davvero giù di morale e iniziai a pensare che forse potevano girare la serie senza di me. Pensavo in continuazione 'Ho un ruolo importante qui, possono davvero dirmi che non hanno più bisogno di me?".

In una precedente intervista al The Hollywood Reporter, la Pompeo aveva denunciato alcuni comportamenti che i produttori della serie avevano avuto nei suoi confronti: "Non abbiamo bisogno di te, abbiamo Patrick", le avrebbero detto più volte nel corso degli anni. L'attrice aveva poi aggiunto: "Non so se l'hanno fatto anche con lui, perché io e lui non abbiamo mai discusso dei nostri cachet. Ci sono state molte volte in cui ho cercato di fare squadra con lui per far valere la nostra voce, ma non gli è mai interessato".



Fortunatamente, nonostante la Pompeo sembri decisa a lasciare Grey's Anatomy prima del previsto, la sua Meredith continua ad essere uno dei capisaldi della serie e, nei prossimi capitoli, la vedremo alle prese con un triangolo amoroso: che sia l'ultimo?