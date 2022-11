Grey's Anatomy, Ellen Pompeo saluta i fan prima dell'addio ma avverte: 'Tornerò'

Ormai siamo vicinissimi all'addio di Ellen Pompeo in Grey's Anatomy dopo ben 19 stagioni da assoluta protagonista della longeva serie ABC. Il personaggio di Meredith Grey tornerà nel 2023 per un paio di episodi prima del probabile addio definitivo allo show. L'attrice ha voluto quindi ringraziare in anticipo tutti i suoi fan per il sostegno avuto.

Sul suo account ufficiale Instagram, Pompeo ha recentemente condiviso un post che celebra il suo ruolo di Meredith in Grey's Anatomy. L'immagine ritrae la star in posa davanti a un'insegna al neon che recita "All You Need Is Love" e la didascalia è una celebrazione del suo periodo nella serie.

Oltre a ringraziare i fan di lunga data per il loro amore e il loro sostegno, l'attrice affronta il tema della sua imminente partenza, lasciando intendere che potrebbe non essere definitiva: "Non è la prima volta che affrontate questo tipo di queste montagne russe... sapete che lo show deve andare avanti e tornerò sicuramente a farvi visita".

Dopo 19 stagioni e 406 episodi, è logico che l'attrice sia desiderosa di lavorare al di fuori dell'universo della serie. Tuttavia, oltre ai prossimi ruoli, Pompeo rimarrà in Grey's Anatomy in diverse vesti. Innanzitutto, continuerà a essere produttrice esecutiva dello show, ruolo che ha assunto dal 2017 in avanti. Inoltre, continuerà a svolgere il ruolo di voce narrante della serie, assicurandosi che la voce inimitabile dello show rimanga la stessa anche se Meredith non comparirà più sullo schermo.

L'attrice tornerà a vestire i panni della dottoressa Meredith Grey nell'episodio che andrà in onda il 23 febbraio prossimo, per poi tornare direttamente per il finale di stagione. In Italia la 19esima stagione è in programmazione su Disney+ dal 2 novembre scorso.

Ora che la sua star principale sta prendendo le distanze dallo show, Grey's Anatomy verrà cancellato? Oppure si proverà a portarlo avanti nonostante l'assenza della Pompeo, un po' come accaduto a una serie come The Office quando Steve Carell lasciò il cast e lo show andò avanti per altre due stagioni senza di lui? Il fatto è che Grey's Anatomy prende il nome proprio dal personaggio interpretato da Pompeo, quindi sarebbe molto strano se la serie continuasse senza la sua partecipazione.

Nel frattempo, Pompeo è pronta al suo nuovo personaggio!