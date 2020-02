Grey's Anatomy: è stata Ellen Pompeo a suggerire di girare una scena romantica nella neve

Nel corso delle stagioni, il team di medici al centro di Grey's Anatomy ha dovuto affrontare una serie infinita di problemi, catastrofi e calamità naturali. Questa volta a rendere più difficile il loro lavoro è arrivata una tormenta di neve, che però potrebbe aver portato degli sviluppi positivi per quanto riguarda la vita sentimentale di Meredith.

Durante il quindicesimo episodio vediamo i dottori particolarmente frustrati per l'impossibilità di consegnare un fegato nuovo ai bambini che ne hanno bisogno in un altro ospedale, proprio a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Se ciò ha provocato un nuovo contrasto tra Meredith e DeLuca, la regista della puntata (Linda Klein) ha voluto soffermarsi su di un altro incontro durante un'intervista a TV Guide: quello tra il dottor Hayes e Meredith stessa. La loro vicinanza potrebbe suggerire che una nuova storia d'amore sta per sbocciare tra i due: "Sono stata molto colpita da quella scena. È tutto ciò che posso dire. È stata monumentale. La scena si sarebbe dovuta svolgere originariamente nella sala d'aspetto, poi Ellen Pompeo ha detto 'Perché non portiamo tutto all'aperto? Perché non rendiamo tutto un po' più romantico, dato che saremo fuori con la neve?'

Il suggerimento dell'attrice è stato accolto molto positivamente da tutti e l'idea è stata messa subito in pratica. Il rapporto tra Meredith e Hayes potrebbe cancellare definitivamente la relazione della donna con DeLuca, soprattutto ora che il rapporto tra questi ultimi sembra essersi incrinato in maniera irreparabile.

La regista ha parlato anche di come sia stato difficile approcciarsi ad un episodio del genere, a causa della situazione di emergenza che doveva essere rappresentata. La qualità della sceneggiatura ha però stupito e ispirato Klein a fare del suo meglio dietro la macchina da presa.

La serie ha visto l'entrata in scena di un nuovo personaggio: Beanie Feldstein ha interpretato una stagista in Greys Anatomy.