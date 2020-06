Grey's Anatomy, Ellen Pompeo e TR Knight in prima linea per il Black Lives Matter

Le proteste che stanno movimentando l'America in questi giorni in seguito all'uccisione di George Floyd stanno coinvolgendo anche gran parte dello star system, con una nutrita schiera di attori che non ha esitato a scendere in piazza al grido di Black Lives Matter. Tra loro anche alcuni protagonisti di Grey's Anatomy.

Nella fattispecie parliamo di Ellen Pompeo, la Meredith Grey della serie, e di TR Knight (noto ai fan come il dottor George O' Malley. I due sono stati fotografati nel corso di una manifestazione tenutasi a West Hollywood con tanto di cartello recante la scritta Black Lives Matter, lo slogan che ha acquisito nuova forza e significato dopo la tragica fine dell'uomo ucciso dai due poliziotti a Minneapolis.

Pompeo ha anche documentato la cosa con una diretta su Instagram, parlando anche dell'atteggiamento tenuto dalle forze dell'ordine: "Siamo alla marcia per Black Lives e siamo qui per parlare del fatto che le loro vite contano, e ci sono mitragliatrici e cariche. I poliziotti non sono stati così aggressivi, ma il loro atteggiamento lo era: erano sui tetti, nelle macchine, non ho mai visto un simile spiegamento di forze. Mi chiedo il perché di tutto ciò" è stato il resoconto dell'attrice.

La produzione della 17esima stagione di Grey's Anatomy partirà a luglio; vediamo, intanto, il motivo per cui non ci sono più personaggi pakistani e indiani in Grey's Anatomy.