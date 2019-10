Grey's Anatomy: nel terzo episodio l'attesa reunion di Streghe

Grey's Anatomy nell'ultimo episodio andato in onda questa notte negli Stati Uniti, il terzo della sedicesima stagione, ha dato il benvenuto a Holly Marie Combs e Alyssa Milano, co-protagoniste di una serie cult come Streghe, nella quale i produttori esecutivi Krista Vernoff e Andy Reaser erano membri del team di sceneggiatori.

Combs e Milano hanno interpretato due sorelle che discutono del destino di loro sorella cerebralmente morta a causa di una caduta in un cantiere edile, e ora paziente del dottor Webber. Alla fine le due donne decidono di staccare la spina e dopo aver salutato con commozione la sorella, il personaggio di Combs riceve una telefonata.

Dall'altro capo del telefono si palesa Heather, sorella delle due che a questo punto era ancora viva e semplicemente le avevano rubato il telefono. I personaggi di Holly Marie Combs e Alyssa Milano hanno passato l'intero episodio a discutere sul destino della vita di una completa estranea e - a quanto pare - ladra di borse.



Per quanto riguarda le dinamiche di Grey's Anatomy, per il momento la situazione dal punto di vista sentimentale sembra piuttosto tranquilla, al contrario di quello che accade in corsia, con le tensioni che si accumulano nonostante il ritorno al Grey Sloan di una vecchia paziente di Meredith.

Grey's Anatomy arriverà il 28 ottobre su FoxLife e in streaming su SkyGo e NOWTV. Qualche giorno fa vi abbiamo svelato cosa si nasconde dietro il colpo di scena che apre questa sedicesima stagione, mentre una storia d'amore coinvolgerà lo spin-off Station 19.