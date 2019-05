Grey's Anatomy, i fan criticano il colpo di scena dell'episodio 15x24

L'episodio 15x24 di Grey's Anatomy si è chiuso con un grosso colpo di scena riguardante Meredith Grey ed il dottor Andrew DeLuca. Non tutti i fan, però, sembrano aver apprezzato la scrittura di questo finale di episodio.

Nell'episodio precedente avevamo, infatti, visto Meredith compiere una frode assicurativa allo scopo di salvare la vita ad una paziente che, altrimenti, non avrebbe potuto permettersi l'operazione. Meredith, dunque, aveva compilato il modulo inserendo il nome di sua figlia al posto di quello della paziente, permettendole di usufruire di un'assicurazione non sua.

La frode viene però scoperta durante un controllo dell'agenzia assicurativa. Meredith, dunque, sarebbe stata in guai grossi se non fosse intervenuto Andrew DeLuca, che accusa sé stesso al posto della dottoressa Grey, per poi confessarle tutto mentre quest'ultima, isolata nella camera iperbarica, era ovviamente impossibilitata a reagire: "La tua paziente, Gabry Rivera... Ti ho mentito. Non aveva assicurazione, e non avrebbe potuto permettersi l'operazione. Ma volevo che fosse operata ad ogni costo, così senza dirlo a nessuno ho messo un altro nome sui documenti. Il nome di tua figlia, Ellis. E mi dispiace. Volevo scusarmi con te prima di andare dalla polizia, per farti sapere cos'ho fatto. Non è giusto nei tuoi confronti e nei confronti dei tuoi ragazzi, che hanno bisogno di te. Ho commesso un reato, e per questo andrò in galera" le dice DeLuca prima di costituirsi.

Un gesto che ha commosso molti fan ma che, al tempo stesso, ne ha lasciati scontenti molti altri, che vedono in tutta questa situazione dei buchi di logica non trascurabili: secondo alcuni utenti di Twitter, ad esempio, Meredith avrebbe potuto effettuare l'operazione pro bono al Grey Sloan Memorial Hospital, senza incorrere in tutti questi problemi. Ciò che è fatto è fatto, comunque. D'altronde, come ha ammesso anche Jesse Williams, i fan di Grey's Anatomy sono molto difficili da accontentare. La serie, giunta alla quindicesima stagione, potrebbe chiudersi con la sedicesima stando ad alcune voci.