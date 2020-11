Grey's Anatomy: i fan sono al settimo cielo per quell'inaspettato ritorno

Nelle scorsa puntata della serie, un personaggio di Grey's Anatomy ha contratto il COVID-19, inoltre gli appassionati sono rimasti stupiti dalle ultime vicende, che hanno fatto incontrare di nuovo due attori.

Come sapete infatti Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, è risultata positiva al Coronavirus e la situazione è più grave di quanto pensasse: mentre decideva di prenotare una camera d'hotel per passare lì la quarantena perde conoscenza, sognando di essere di nuovo con Derek. I due infatti si trovano su una spiaggia deserta e iniziano a discutere, prima di vedere Meredith fuggire e cadere di nuovo. Nel frattempo gli altri dottori sono impegnati a contrastare la pandemia di Coronavirus, inoltre prima di perdere di nuovo conoscenza, Meredith ha deciso che Richard sarà il responsabile di tutte le decisioni mediche nel caso lei non riuscisse a svegliarsi. Infine Tom, il personaggio con il volto di Greg Germann è positivo al COVID, anche se ancora non conosciamo quali saranno gli effetti della malattia.

Ricordiamo che in Italia le prime due puntate della diciassettesima stagione saranno disponibili il prossimo 24 novembre, andranno in onda su Fox, canale disponibile nel palinsesto di Sky. In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, vi segnaliamo questa intervista a Kevin McKidd di Grey's Anatomy.