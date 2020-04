Grey's Anatomy: il finale anticipato della stagione 16 fa il pieno di ascolti

Dopo il record della puntata Sing It Again, il pubblico ha dato fiducia anche a quello che si è trasformato in un vero e proprio finale per questa sedicesima stagione di Grey's Anatomy, a causa dell'emergenza in corso.

Nonostante la difficile situazione, che ha portato alla cancellazione delle ultime quattro puntate, questo pseudo finale ha conquistato 7,3 milioni di spettatori. Qualcosa del genere non avveniva da marzo 2019. Intanto anche lo spin-off Station 19 ha ottenuto un bel record personale, interessano 7,5 milioni di spettatori (è la prima volta che succede in 3 stagioni).

Anche altre serie come Brooklyn Nine-Nine e Will & Grace continuano ad intrattenere il pubblico, riuscendo a raggiungere rispettivamente 2,1 milioni e 2,7 milioni di visualizzazioni. È tornata anche Man with a Plan, serie tv con protagonista Matt LeBlanc: il primo episodio della quarta stagione ha tenuto incollati al televisore 6 milioni di americani. In questo periodo di quarantena sono inoltre andati in onda le repliche di Arrow e di Legends of Tomorrow, seguite da mezzo milione di affezionati.

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy continuerà ad arrivare in Italia fino a maggio, ma senza le ultime quattro puntate previste: episodi che probabilmente non vedremo mai nella loro forma originale, dato che la showrunner di Greys Anatomy ha dichiarato di volerle riscrivere.