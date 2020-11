Grey's Anatomy e i futuri crossover con Station 19: 'Le serie sono in sintonia'

Nonostante i potenziali problemi di produzione legati alla pandemia, lo showrunner di Station 19 Paris Barclay ha garantito l'arrivo di numerosi crossover con Grey's Anatomy. Le serie andranno in onda rispettivamente per la quarta e diciassettesima stagione.

"Penso che vedremo più o meno la stessa quantità di crossover della scorsa stagione, forse un po' di più" ha spiegato Barclay durante una recente intervista con TV Guide. "I due show sono molto in sintonia, con i nostri protocolli di sicurezza. Proteggere il nostro cast e la nostra troupe è fondamentale... è più importante che girare la serie stessa. Dobbiamo mantenere un ambiente sicuro, perciò dobbiamo rimanere molto sincronizzati"

Dopo aver rivelato che gli autori delle due serie lavorano insieme settimanalmente per rimanere in contatto su come stanno proseguendo entrambe le storie, Barclay ha commentato il passaggio di Carina DeLuca allo spin-off: "Abbiamo appena rubato Stefania Spampinato, che interpreta Carina, e abbiamo dovuto farlo perché la relazione con Maya [Bishop] è davvero amata dai fan. In questo momento è la nostra grande storia d'amore. Quindi abbiamo dovuto rubarla e ora sarà una regular di Station 19. Penso che entrambi gli show ne beneficeranno."

Nel frattempo vi lasciamo alle anticipazioni anticipazioni sulla quarta stagione di Station 19. Per quanto riguarda la serie principale, invece, in queste ore è emerso un primo sguardo al ritorno di Patrick Dempsey in Grey's Anatomy 17.