Grey's Anatomy, quale futuro dopo la stagione 18? Risponde il Presidente della ABC

Qualche giorno fa, vi avevamo annunciato che il rinnovo di Grey's Anatomy per la stagione 18. In molti ora, si domandano quale sarà il destino di questa serie tanto longeva e se ci sarà ancora futuro per lei. La risposta è stata data proprio dal Presidente di ABC Entertainment Craig Erwich.

Nel corso di briefing con la stampa ha infatti chiarito che Grey's Anatomy potrebbe continuare ancora a lungo, essendo uno dei cavalli di punta dell'emittente: "Grey's Anatomy continua ad essere un colosso del rating. Nonostante tutte le difficoltà, i fan hanno adorato questa stagione. Ho pensato che Grey's Anatomy abbia fatto un lavoro davvero incredibile quest'anno raccontando le storie di tutti gli eroi in prima linea che stanno combattendo la dura battaglia del Covid. Cercheremo di far durare Grey's Anatomy il più a lungo possibile".

Erwich ha anche affrontato l'idea che i fan potrebbero essere un po' stanchi dei medical drama dopo aver fatto i conti con una pandemia che da più di un anno ormai ha stravolto le loro vita: "Penso che Grey's Anatomy, Station 19 e The Good Doctor siano state tutte produzioni incredibilmente forti quest'anno. Penso che questi spettacoli meritino un'enorme riconoscimento. Non solo sono tornati alla produzione molto rapidamente e in modo davvero responsabile, ma hanno trasformato la televisione e la ABC tra l'altro è riuscita a raccontare tutto ciò che sta accadendo nel mondo".

Intanto, sembra più che chiaro ormai, che in Grey's Anatomy 18 non rivedremo Patrick Demspey. L'attore ha infatti chiarito che si è ormai definitivamente concluso il suo percorso con il personaggio di Derek Sheperd.