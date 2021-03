Grey's Anatomy, Giacomo Giannotti a Ellen Pompeo: 'La nostra amicizia sarà eterna'

Gli sconvolgenti eventi dell'ultimo episodio di Grey's Anatomy hanno letteralmente scioccato i fan ma sembra che abbiano avuto un forte impatto anche sul resto del cast del longevissimo medical drama. Per tale ragione Giacomo Giannotti ha voluto dedicare un sentito post alla sua compagna d'avventura Ellen Pompeo.

"Anche se la nostra amicizia sarà eterna, questo viaggio con te è stato incredibile e mi mancherà tantissimo condividere lo schermo con te. È stato un onore! Deluca e Meredith non si vedranno più, ma Giacomo ed Ellen avranno molto più tempo per pasta e vino adesso. Grazie per aver reso questa esperienza così memorabile".

L'inaspettata morte di Andrew De Luca ha sconvolto il pubblico più fedele di Grey's Anatomy che di morti ne aveva viste già tantissime. Questa però a differenza delle altre non era stata minimamente prevista dai telespettatori. Il dottor De Luca infatti dopo un coraggioso inseguimento è stato colpito all'addome e per lui non c'è stata alcuna via di scampo. Colui che era stato l'ultimo amore di Meredith Grey ha perso la vita a soli 35 anni.

Inizialmente sembra che la showrunner non volesse uccidere il dottor De Luca ma che poi improvvisamente le sono venute molte idee a riguardo e non ha potuto tenere a bada la sua penna. Krista Vernoff a Entertainment Weekly ha detto: "C'era letteralmente un'intera trama che mi è venuta in testa..e quando l’abbiamo scritta ho pensato, 'Oh mio Dio, stiamo uccidendo DeLuca?' È così che è successo".