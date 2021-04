Grey's Anatomy, Giacomo Giannotti sulla stagione 18: 'dipende dai creativi e Ellen Pompeo'

Grey’s Anatomy è giunta alla sua diciassettesima stagione e per ora lo show non ha ottenuto il rinnovo, l’incertezza sul fatto che la stagione 17 sarà l'ultima è molta. Se la protagonista Ellen Pompeo decide di smettere, dovremmo salutare i medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

Giacomo Gianniotti ha discusso del futuro dello show dopo che il suo personaggio, Andrew De Luca, è stato ucciso proprio in questa stagione. Digital Spy ha chiesto all’attore se ritiene che ci sia ancora un futuro per la serie, secondo lui lo spettacolo ha già dimostrato che può continuare a tempo indeterminato se i creativi lo desiderano.



"Mi chiedi se c'è ancora vita in uno spettacolo dopo forse sei o sette anni, ma per uno spettacolo che è al suo diciassettesimo anno, penso che a questo punto siamo passati oltre. Hanno creato un modello e una formula per fare questo show per sempre. Grey's Anatomy mette anche in risalto i problemi attuali e le questioni che devono essere portate in primo piano. Quindi non ci sarà mai una carenza di storie di cui parlare.” ha detto.



L’attore sembra ottimista sulla serie e continua: "Tutto dipende dai creativi. Dipende da Ellen, da Shonda Rhimes, Krista Vernoff, i creatori dello spettacolo e dalla rete se vogliono davvero continuare a farlo o se vogliono fare spazio per qualcosa di nuovo. Questo è ciò a cui veramente si riduce la questione."



Gianniotti ha sottolineato che Grey's Anatomy rimane estremamente popolare, con fan appassionati che sono rimasti fedeli allo spettacolo sin dal primo giorno e ascolti "incredibili".

"Penso che ci sia sicuramente ancora vita. Non so se i creativi vogliono continuare a farlo", ha concluso.



Kevin McKidd, che interpreta Owen Hunt, ha recentemente affermato che spera che lo spettacolo continui oltre. "Penso che siamo in una specie di incredibile ripresa. È una testimonianza di Krista Vernoff e di tutti gli scrittori. Non ascolto davvero le speculazioni, perché tutto è comunque al di fuori del mio controllo", ha detto a Digital Spy all'inizio di quest'anno.



Ancora non sappiamo come andranno le cose con Meredith e la sua battaglia contro il COVID-19, non ci resta che attendere per scoprirne di più. Intanto però un'altra vecchia conoscenza è tornata sul set, Sarah Drew apparirà come guest star prossimamente in Grey's Anatomy in una stagione che ha visto il ritorno di tantissimi personaggi sulla spiaggia di Meredith tra cui il suo amato Derek.