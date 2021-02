Grey's Anatomy: I produttori parlano dello stato di salute di Meredith

Tra poche settimane Grey's Anatomy sarà disponibile su Starz, in attesa di scoprire qualche dettaglio riguardo le prossime puntate inedite della serie, vi segnaliamo l'intervista ad uno dei produttori dello show.

Come sapete, nelle puntate della diciassettesima stagione è stato rivelato che Meredith è stata contagiata dal COVID-19. Le sue condizioni si sono quindi subito aggravate, ecco quindi i commenti di Meg Marinis, produttrice che ha risposto alle domande dei giornalisti di ET Online, che chiedevano se la protagonista sarebbe sopravvissuta alla malattia: "È difficile predire come si evolve il coronavirus. Cambia molto sia nelle persone sane sia nelle persone più anziane, non è una malattia con una certa regolarità. Meredith è una giovane dottoressa sana, ma il fatto che siamo arrivati a questo punto spaventa tutti noi come spettatori e persone che vivono quei momenti. È molto grave perché stiamo parlando di COVID".

Siamo sicuri che nelle prossime puntate scopriremo come si evolverà la malattia di Meredith, per ora sono andati in onda 6 dei sedici episodi dello show, in attesa di sapere quando le altre saranno disponibili ecco una nostra notizia dedicata ad un attore di Grey's Anatomy: ci riferiamo a Matthew James Morrison, interprete di Paul Stadler, il marito del personaggio di Jo.