Grey's Anatomy, l'inaspettato gesto di Ellen Pompeo: cosa sta succedendo?

La popolare interprete di Meredith Grey, Ellen Pompeo, ha sorpreso tutti, smettendo di seguire su Instagram improvvisamente molti colleghi e l'account ufficiale di Grey's Anatomy, il longevo show di cui fa parte da oltre 16 anni. Ciò cosa dovrebbe significare?

Il caso è stato sollevato da alcuni utenti che nei giorni scorsi avevano notato lo strano comportamento dell'attrice sul noto social network. Ellen Pompeo non ha solo smesso di seguire alcuni attuali membri del cast come Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kevin McKidd (Owen Hunt)e Camilla Luddingto (Jo Wilson) ma anche interpreti del passato come Sandra Oh, l’indimenticabile di Cristina Yang fino alla decima stagione, Sarah Drew e Jessica Capshaw rispettivamente April e Arizona, entrambe uscite di scena nella quattordicesima stagione.

La Pompeo continua però a seguire ancora Giacomo Gianniotti, Jesse Williams, Justin Chambers nonchè Shonda Rhimes. Alcuni hanno ipotizzato che tutto ciò potesse dipendere da un disservizio di Instagram che ha rimosso automaticamente alcuni utenti seguiti dall'attrice. Altri invece suppongono che la causa sia da ricercare nel lungo post che ha scritto in risposta ad un tweet di una ragazza di colore, sulla vicenda della morte di George Floyd.

Sposata con un uomo di colore, Ellen Pompeo è in prima linea per il movimento Black Lives Matter, e ha ammesso che bisogna "scegliere di circondarsi solo di persone che rappresentano i valori che si difendono". Ciò probabilmente sta a significare che alcuni suoi colleghi non condividevano questa lotta per l'uguaglianza, inasprendo così ulteriormente la situazione già critica sul set del medical drama.

Le riprese di Grey's Anatomy 17 dovrebbero riprendere a luglio, Ellen Pompeo ci sarà sicuramente, ma non sappiamo se l'attrice continuerà a vestire ancora a lungo i panni di Meredith Grey. Questa sarà la sua ultima stagione? Non ci resta che attendere.