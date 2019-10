Grey's Anatomy, un inaspettato ritorno off-screen nell'episodio 16x04

Durante "It's Raining Men", l'ultimo episodio della stagione 16 di Grey's Anatomy andato in onda negli Stati Uniti, ha fatto la sua comparsa off-screen un personaggio che non si palesava da tempo. Attenzione, seguono spoiler sull'episodio.

Nella puntata, la Meredith (Ellen Pompeo) si è trovata al centro di una bufera quando il titolo del suo articolo è stato cambiato senza il suo consenso per mettere in cattiva luce il Grey Sloan Memorial. Il pezzo è stato letto da molte persone, tanto che un paziente si è traferito al PacNorth piuttosto di farsi curare al Grey Sloan.

Le polemiche sull'articolo hanno raggiunto anche la Svizzera, dove abita la Dott.ssa Cristina Yang: "Trasferisciti in Svizzera prima che Bailey ti uccida nel sonno" ha scritto a sorpresa il personaggio di Sandra Oh in un messaggio che è stato mostrato a schermo. Purtroppo l'attrice non ha fatto ritorno fisicamente, ma è interessante vedere che le due sono ancora in contatto dopo questi anni.

Il prossimo episodio di Grey's Anatomy, intitolato "Breathe Again", andrà in onda su ABC il prossimo 24 ottobre. Per quanto riguarda l'Italia, invece, la sedicesima stagione dello show debutterà il 28 ottobre su Fox Life.

Per altre notizie vi rimandiamo al colpo di scena che aperto Grey's Anatomy 16 e alla reunion del terzo episodio.