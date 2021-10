Grey's Anatomy, Isaiah Washington attacca Patrick Dempsey:'Disse frasi razziste sul set'

L'ex star di Grey's Anatomy, Isaiah Washington, ha rilasciato diverse dichiarazioni nelle quali sostiene che il clima sul set del longevo medical drama fosse tossico, accusando il collega Patrick Dempsey di aver fatto uso di retorica razzista. Le gravi dichiarazioni di Washington sono riportate da Decider.

Secondo quanto si legge, Washington avrebbe affermato che Dempsey era un 'totale tiranno', senza 'nessuno rimorso'. Addirittura Ellen Pompeo, interprete di Meredith Grey nello show, avrebbe preso sottobanco 5 milioni di dollari per non svelare pubblicamente quanto fosse tossico e cattivo Patrick Dempsey.



Isaiah Washington lasciò la serie tv nel 2007, dopo aver interpretato il dottor Preston Burke nelle prime tre stagioni:"A quel punto ero la persona più pagata nello show, dopo Patrick Dempsey. A quanto pare si seppe e quindi ci fu molto risentimento. Lo capisco ma era basato sui miei ruoli e sul mio curriculum. Che posso farci. Dempsey era chiamato Pilot Poison. Nessuno lo voleva nello show. Volevano Rob Lowe".



Le accuse nei confronti di Dempsey non finiscono qua:"Non era un bravo ragazzo fin dal primo giorno. Ma gli piacevo e una volta ebbi una conversazione con lui, disse 'Isaiah, lo sai che gli uomini bianchi sono i padroni dell'universo?' E io dissi 'Ci credi davvero?' E lui disse 'Assolutamente'". Washington affrontò a muso duro Dempsey dopo i ripetuti ritardi sul set e, secondo Washington, il collega l'avrebbe poi aggredito tre volte, conducendolo ad un insulto omofobo che in seguito l'avrebbe condotto al licenziamento dalla serie.



"Feci quello che dovevo fare come uomo. E l'ho insultato. Non mi prenderai a pugni, non mi tratterai con quella parola che inizia per F. Stavo parlando a me stesso, come ci si riferisce durante una presa in giro o una debolezza nel cortile di scuola. Ma avevo già sentito di abusi, che aveva gettato contro una finestra Kate Walsh per la rabbia, che ha terrorizzato T.R. Knight". Inoltre Washington sostiene che gli siano stati offerti dei soldi prima per non partecipare al provino:"Mi presentai per il ruolo di Derek Shepherd. Sono stato pagato 10.000 dollari per non sostenere il provino. O fare qualsiasi cosa in tv. Presi i soldi". Ma il provino ci fu comunque:"Venni richiamato e lessi con Ellen Pompeo. Prese la decisione definitiva di non ingaggiarmi perché aveva un fidanzato nero, non si sentiva a suo agio".



Di recente Kate Walsh è tornata in Grey's Anatomy, nello storico ruolo di Addison Montgomery.