Grey's Anatomy, James Pickens Jr: 'Conoscevo da tempo il destino di Richard Webber'

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy si è conclusa quattro episodi prima del finale inizialmente previsto, a causa della pandemia del coronavirus e della quarantena che non ha consentito di completare la produzione delle ultime puntate. Il finale, tra le altre cose, ha confermato la diagnosi di Richard Webber.

James Pickens Jr, che interpreta il personaggio, ha rivelato di essere a conoscenza da mesi del destino di Richard Webber, che come abbiamo visto - invitiamo chi non è al passo con gli episodi di interrompere qui la lettura per non incorrere in spoiler - è rimasto vittima di un avvelenamento da cobalto.

Intervistato da Entertainment Tonight, l'attore ha spiegato che, quando ha sentito parlare per la prima volta della trama, ha temuto che questo volesse dire che il suo personaggio sarebbe uscito di scena. Per fortuna, invece, gli è stato detto che andrà tutto bene che Richard avrà un recupero completo.

"All'inizio della stagione, mi sono seduto con Krista Vernoff e gli altri scrittori, e hanno lanciato l'idea che avevano di lui e della sua malattia" ha raccontato. "In 16 stagioni, ho avuto un aneurisma cerebrale, sono stato fulminato... sono il dottore dalle nove vite qui. Hanno lanciato questa idea sull'avvelenamento da cobalto. Ho detto, Oh, è davvero interessante. Non sapevo nulla di questa condizione e da quello che capisco, è comune con questo particolare tipo di metallo. Nella mia mente pensavo: E adesso? Questa è la fine [...] Ma mi hanno assicurato: Andrà bene, pensiamo sarebbe una grande trama."

E così, mentre altre due storyline sono state tagliate a causa del finale anticipato, rivedremo Richard Webber anche nella stagione 17 di Grey's Anatomy.