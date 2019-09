Grey's Anatomy: Jasmine Guy promossa a regular nella stagione 16

E' Deadline a rendere noto che Jasmine Guy, apparsa per la prima volta in Grey's Anatomy nel corso della quindicesima stagione, è stata ufficialmente promossa da ABC come regular per la stagione 16 del medical drama.

L'attrice continuerà dunque a vestire i panni di Gemma, una donna che nella scorsa stagione si è presentato al pronto soccorso del Grey Sloan Memorial in seguito ad un bizzarro incidente. Gemma ha poi fatto la conoscenza del Dr. Richard Webber, con il quale condivide una storia altrettanto problematica.

La nuova stagione di Grey's Anatomy si è mostrata nelle scorse settimane con un trailer intitolato "Orange is the New Grey" che ha mostrato Meredith (Ellen Pompeo) impegnata con i lavori socialmente utili. La protagonista è anche comparsa di recente nel poster ufficiale dedicato agli episodi in arrivo.

In onda su Fox Life a partire dal prossimo 28 ottobre, la sedicesima stagione di Grey's Anatomy vedrà anche il ritorno, tra gli altri, di Justin Chambers nei panni Alex Karev, Chandra Wilson nel ruolo di Miranda Bailey, James Pickens Jr come Richard Webber, Kevin McKidd nel ruolo di Owen Hunt, e Jesse Williams nei panni di Jackson Avery.

La showrunner Kirsta Vernoff ha anticipato che i nuovi episodi vedranno il ritorno di un personaggio importante la cui identità non è ancora stata rivelata.