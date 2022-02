Grey's Anatomy, Jesse Williams commenta un suo possibile ritorno nella serie

Mentre lo scorso mese Grey's Anatomy è stata rinnovata per una 19esima stagione, arrivano notizie molto interessanti circa un possibile ritorno nel cast. Stiamo parlando di Jesse Williams, che per anni ha interpretato la parte di Jackson Avery, personaggio amatissimo dai fan dello show di ABC. Ecco cosa ha detto Williams a proposito!

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, Williams ha parlato dell'ipotesi di un suo ritorno in Grey's Anatomy: "Potrei considerarlo. Il personaggio esiste ancora nel mondo dello show. Quindi sì, è totalmente una possibilità".

Anche a distanza di tutti questi anni dal suo debutto, Grey's Anatomy continua a essere uno degli show più seguiti in tv. E pensare che nessuno, né la Rhimes né tantomeno Ellen Pompeo si immaginavano il successo che avrebbe avuto la serie.

"Grey's Anatomy è un vero e proprio fenomeno, amato dal pubblico di ogni parte del globo. Che lo guardino in diretta su ABC o in streaming su Hulu, o magari su Disney+ o Star+ come all'estero, è chiaro che ai fan questa brillante creazione di Shonda Rhimes non basta mai" ha affermato Dana Walden, chairman of Entertainment di Walt Disney Television "Abbiamo grande fiducia in Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo e l'intero team creativo, e siamo certi che ideeranno nuove e inedite storie che continueranno a focalizzarsi sulla medicina moderna e ad affrontare i problemi e le questioni più attuali, che ci circondano nella nostra quotidianità, danno forma al mondo e saranno in grado di connettere con i fan anche negli anni a venire".

Grey's Anatomy continua anche ad avere un buon successo, con i suoi fan più affezionati che proprio non riescono a dire addio alla serie. E infatti è lo show numero 1 della ABC nella fascia di adulti 18-49, e ha una media di 12,8 milioni di spettatori totali in questa stagione. Niente male, eh? La stagione 19 sarà l'ultima per Grey's Anatomy?