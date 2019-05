Grey's Anatomy: Jesse Williams farà il suo debutto in un revival a Broadway

La star di Grey's Anatomy, Jesse Williams, si è preso una pausa dagli interventi in sala operatoria per fare il suo debutto a Broadway. La star del popolare show televisivo interpreta Darren Lemmin nel revival di Broadway, Take Me Out, lavoro del 2002 firmato Richard Greenberg e premiato con un Tony Award al miglior spettacolo nel 2003.

Con la direzione di Scott Ellis, la produzione inizierà le anteprime il 2 aprile 2020 all'Hayes Theatre di Second Stage a New York, e aprirà ufficialmente i battenti il 23 aprile.

Take Me Out segue la storia di Darren Lemmin, un popolare giocatore di baseball che dichiara pubblicamente la propria omosessualità. I suoi compagni di squadra e i suoi avversari reagiscono in maniere differenti e contrastanti. In quanto persona di colore e apertamente gay, Darren è costretto ad affrontare una raffica di pregiudizi, anche da persone considerate amiche.

Il coming out di Darren avrà conseguenze tragiche e inaspettate nel corso della stagione.



Grey's Anatomy è stata rinnovata recentemente per altre due stagioni. Data la presenza di Jesse Williams nel ruolo del dott. Jackson Avery è possibile che il network debba organizzarsi per consentire all'attore di svolgere le prove e le performance di Take Me Out a New York.

Jesse Williams ha recitato anche in film come The Butler di Lee Daniels e in diversi videoclip di Jay-Z e Demi Lovato.

La showrunner di Grey's Anatomy nelle scorse settimane aveva spiegato il colpo di scena finale dello show, che ha suscitato diverse critiche.