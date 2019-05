Grey's Anatomy: Jesse Williams dice la sua sull'uscita di Sarah Drew

Grey's Anatomy è una di quelle serie che, in fatto di addii dolorosi, non è mai stata parsimoniosa. Nonostante ciò, però, l'abbandono di un personaggio amato continua ad essere un brutto colpo per il pubblico. Così è stato, dunque, anche per quanto riguarda April Kepner, interpretata da Sarah Drew.

A rispondere al malcontento degli spettatori ci ha pensato, però, Jesse Williams, interprete del dottor Jackson Avery, nel corso di un'intervista rilasciata a BuzzFeed News. Williams, in sintesi, ha ricordato come più di una volta i fan della serie siano rimasti scontenti di qualche sviluppo, mostrandosi spesso poco aperti alle novità necessarie a mandare avanti una serie lunga ormai ben 15 stagioni.

"Grey's Anatomy è nota per trovare sempre un modo per farti investire sentimenti in qualcuno e poi restare distrutto dal dolore. Inoltre vorrei ricordare alla gente che, probabilmente per più di una stagione, la stessa Japril fu per loro una pillola difficile da mandar giù" ha sentenziato Williams, parlando poi di quanto sia stato difficile far funzionare, per il pubblico, la coppia formata da Avery e Maggie Pierce: "Non piacevo io o non piaceva lei e arrivare a farci riconoscere come coppia fu difficile. Fortunatamente trovai ritmo ed un'ottima chimica con Kelly McCreary, che interpreta Maggie ed è una persona incredibile".

A Williams è poi stato chiesto quanto tempo ancora pensa di far parte dallo show, domanda alla quale non ha potuto dare una risposta precisa: "Lavoro con gente veramente, veramente fantastica" ha concluso, elogiando i suoi colleghi.

Parlando di addii, chi non se la sente ancora di abbandonare lo show è la protagonista Ellen Pompeo, che recentemente si è detta pronta ad andare avanti. Secondo alcune voci, comunque, la serie potrebbe chiudersi con la sedicesima stagione.