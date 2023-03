Grey's Anatomy, Juliet Mills si unisce al cast!

Grey's Anatomy volge alla sua 20esima stagione, e tra ritorni spettacolari come quello probabile di Ellen Pompeo nell'ultimo episodio, arriva la notizia di una nuova aggiunta al cast: Juliet Mills.

Conosciuta per le serie "Hot in Cleveland" e "Nanny and the Professor", entrambi show storici degli anni '70, sembra che l'attrice inglese apparirà negli ultimi tre episodi dell'ultima stagione.

Chi interpreterà?

Maxine, un personaggio che conosce Jules (interpretata da Adelaide Kain) al di fuori dell'ambiente ospedaliero. Non sono stati fornite ulteriori informazioni sulla trama che coinvolgerà l'attrice, ma quello che il pubblico sa è che la Mills sarà un personaggio ricorrente.

Grey's Anatomy è una serie storica sul mondo medico che cavalca il piccolo schermo dal lontano 2005. Nello show ci sono stati numerosi ospiti e il cast si è arricchito di talenti dal mondo intero. Ma la storia di Shonda Rhimes segue sempre la dottoressa Meredith Grey e la sua cerchia stretta di colleghi del Seattle Grace Hospital.

Durante le numerosissime stagioni il pubblico ha assistito ad evoluzioni nella trama a dir poco difficili: a tal proposito vi rimandiamo alla nostra lista delle cinque scene più traumatiche con Meredith Grey. Ma non bisogna scordare che nello show sono presenti momenti ricchi d'amore e di commedia estremamente spassosa.