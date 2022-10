Grey's Anatomy, Kate Walsh svela per errore il fidanzamento:'Ho smascherato la notizia'

Kate Walsh convolerà a nozze con il proprio compagno, Andrew Nixon. A svelarlo, per errore, è stata la stessa attrice nel corso di una live su Instagram con la sua ex co-protagonista in Private Practice Amy Brenneman. Nel corso della chiacchierata con la collega, Walsh ha inavvertitamente annunciato i prossimi fiori d'arancio.

Kate Walsh - che nel 2020 celebrò i 15 anni di un'epica scena di Grey's Anatomy con Ellen Pompeo - ha una relazione con Andrew Nixon dall'inizio del 2020 e si è trasferita con lui in Australia durante la pandemia.

Per Walsh si tratta del secondo matrimonio, dopo le nozze con il dirigente Alex Young tra settembre 2007 e dicembre 2008, con il divorzio ufficializzato nel 2010.

Mentre raccontava a Brenneman nella propria casa a Perth, in Australia, l'attrice è stata distratta da Nixon che camminava lì accanto.

"Ecco che arriva il gatto della giungla, il mio fidanzato" ha dichiarato Walsh, prima di aggiungere "Ehi, piccolo, sto solo facendo una live su Instagram con Amy B.".



A quel punto è stata proprio Brenneman a sottolineare:"Ehi, Andrew, ha appena rivelato il vostro fidanzamento" mentre Walsh girava l'obiettivo per inquadrare il saluto del fidanzato.

"L'ho fatto, ho appena smascherato la notizia del nostro fidanzamento" ha ribattuto Walsh, seguita dal finto stupore del compagno, che poi le si è avvicinato e le ha dato un bacio.



In seguito l'attrice ha pubblicato una foto con due Martini per celebrare l'annuncio del fidanzamento. Di recente Kate Walsh è tornata in Grey's Anatomy, per la gioia dei fan della serie medical.