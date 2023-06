Grey's Anatomy, Katherine Heigl sul suo addio: "Poco professionale? Ingrata?"

Durante la sesta stagione di Grey's Anatomy l'attrice che interpretava Izzie Stevens, Katherine Heigl ha abbandonato lo show, alzando un polverone intorno alla sua scelta.

La Heig, durante una recente intervista per Variety "Actors on Actors" insieme alla sua co-star Ellen Pompeo (che ha recentemente detto addio a Greys Anatomy), ha svelato alcuni retroscena della sua decisione di abbandonare lo show: "Ho passato la maggior parte della mia vita - penso che la maggior parte delle donne lo faccia - in quella modalità "piacevole" per le persone. È davvero sconcertante quando ti sembra di aver davvero deluso tutti. Non era mia intenzione farlo, ma avevo alcune cose da dire e non pensavo che avrei avuto una reazione così forte. Avevo circa 20 anni."

L'attrice ha poi continuato rivelando che: "Mi ci sono voluti probabilmente fino alla metà degli anni '30 per tornare davvero a eliminare tutto il rumore e dire: "Ma chi sei?" Sei questa persona cattiva? Sei ingrata? Sei poco professionale? Sei difficile?’ Perché ero confusa! Ho pensato che forse lo ero. Ho letteralmente creduto a quella versione, e ho provato una tale vergogna per così tanto tempo, e poi ho dovuto dire "Aspetta". Chi sto ascoltando? Non sto nemmeno ascoltando me stesso. So chi sono.'"