Grey's Anatomy, Kelly McCreary sull'addio di Maggie: 'Maggie ha onorato Grey's Anatomy'

Che Grey's Anatomy sia una serie in continua evoluzione era già stato affermato dalla star del medical drama Kim River, e lo conferma anche il colpo di scena della puntata 19x16 di Grey's Anatomy.

La puntata "Gunpowder and Lead" segna l'addio dell'attrice Kelly McCreary a Grey's Anatomy dopo ben nove stagioni passate nei panni di Maggie. L'abbandono dell'attrice alla fiction segna inevitabilmente anche la fine del matrimonio con Winston: Maggie riceve un'offerta di lavoro per un ospedale di Chicago e sembra che niente possa farla desistere dall'accettare. Dall'altro lato, il marito interpretato da Anthony Hill non sembra deciso a seguire la moglie ma anzi chiede a Maggie di rimanere a Seattle con lui. Decisa a non portare avanti un matrimonio di facciata, Maggie decide si inseguire la sua carriera e la sua felicità a Chicago.

Per i fan, l'addio tra Maggie e Winston è stato un duro colpo: "Ho pensato: 'Sto facendo questa richiesta per trovare un modo per concludere la trama di Maggie' - ha detto Kelly McCreary a TVline - Oltre a ciò, ho dovuto lasciare tutto nelle mani degli sceneggiatori e ho adorato il modo in cui l'hanno fatto. Ha onorato il suo tempo al Grey Sloan e con la famiglia che aveva creato lì. Sì ci sono stati sicuramente momenti più bui, ma non è stato tutto amaro. Nella vita niente è mai rose e fiori Quindi è stato davvero meraviglioso averlo riflesso negli ultimi due episodi".

Alla domanda se sia stato difficile chiudere con Winston, mettendo fine a una delle relazioni più amate di Grey's Anatomy, l'attrice ha risposto: "Sento che il modo in cui l'hanno fatto è stato davvero giusto e appropriato. Sento anche che, soprattutto rispetto al modo in cui sono finite le precedenti relazioni di Maggie, è stato maturo e civile. Più che civile, alla fine c'era vera comprensione e compassione tra Maggie e Winston. Lascia loro la porta aperta forse in qualche altro universo, forse a Chicago"

La 19esima stagione di Grey's Anatomy è agli sgoccioli: secondo il regista della popolare serie TV il finale di Grey's Anatomy sarà scioccante.