Grey's Anatomy, Kevin McKidd parla della reunion e ammette: 'La chimica è molto viva'

Grey's Anatomy ha tirato fuori una sorpresa davvero sbalorditiva nella premiere della diciassettesima stagione, che si è conclusa con Meredith (Ellen Pompeo) che è crollata nel parcheggio dopo un lungo turno nel reparto COVID-19 dell'ospedale.

La dottoressa, mentre veniva soccorsa da Cormac Hayes, ha sognato di essere su una spiaggia dove suo marito morto, Derek Shepherd (Patrick Dempsey), la stava aspettando.

I fan hanno potuto vedere l'ex coppia dirsi "Mi manchi" dall'altra parte della spiaggia, ma resta da scoprire la natura del loro ricongiungimento e cosa significa per le condizioni di Meredith.



TV Guide ha parlato con Kevin McKidd (Owen Hunt) che ha diretto l'episodio di questo giovedì, di cosa aspettarsi da questa scioccante reunion inaspettata e di com'è stato filmare Derek e Meredith di nuovo insieme.

“È un grande episodio. L'ha scritto Meg Marinis, e adoro lavorare sulle sceneggiature di Meg. È una così grande scrittrice", ha detto McKidd. "È un ottimo seguito da dove ci eravamo interrotti nella premiere della stagione. È solo un fantastico ritorno a dove abbiamo lasciato quel brillante episodio prima, diretto da Debbie Allen."



La showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff ha promesso che Derek apparirà tre volte nella prima parte della stagione e, sebbene McKidd non sia riuscito a confermare esattamente quando saranno quei tempi, ha detto che la coppia interagirà sicuramente di più in futuro.



"Le scene tra Meredith e Derek sono davvero divertenti. È stato molto nostalgico girarle. Sembra ieri. Sembra una cosa familiare, molto familiare, ed è stato bello essere lì e girare quelle scene sulla spiaggia," ha detto McKidd. "Quella grande chimica tra Meredith e Derek è, come potete vedere, molto viva."

"Il COVID-19 ha fatto sì che tutti potessero davvero riflettere sulle loro vite e dare un'occhiata a dove sono e cosa è importante per loro", ha continuato McKidd. "E penso che questo sia ciò di cui parlano le scene di Meredith e Derek, quel tipo di rivalutazione e di lasciarsi andare, una chiusura e una celebrazione allo stesso tempo."

Mentre il sogno in spiaggia con Derek può essere una via di fuga, specialmente per i fan di lunga data, non sarà così rilassante per tutti in ospedale, dove Meredith sta combattendo per la sua vita.

"Colpisce davvero tutti emotivamente", ha detto McKidd delle condizioni di Meredith. "È la spina dorsale e il fondamento, il centro emotivo e spirituale dell'ospedale. Quindi, quando questo scompare, è molto sconcertante per le persone. L'energia di tutti è concentrata per farla stare di nuovo bene. Ma è anche eccitante, nel senso che possiamo raccontare storie diverse e che ci sentiamo in pericolo.”

"Il COVID-19 non ha preferiti", ha continuato McKidd. "Amiamo tutti Meredith Grey, e i fan adorano Meredith Grey. Il Covid-19 non ha la stessa sensibilità. Abbatterà chiunque ne sia influenzato. Non posso davvero dire molto di più, ma sicuramente sarà un viaggio scioccante e molto eccitante, spaventoso."



